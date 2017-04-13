В Сумах троллейбусы по маршрутам № 3 и 4 ходят только полмаршрута С 19 мая троллейбусы по маршрутам №3 и №4 меняют маршрут движения.

С 19 мая, на период проведения ремонтных работ на тяговой подстанции, троллейбусы по маршрутам №3 и №4 по пр. Шевченко и ул. Троицкой следовать не будут. По ул. Харьковская движение троллейбусных маршрутов ограничено, говорится в сообщении на сайте КП «Эленктроавтотранс».