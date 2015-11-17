В Сумах нашли снаряд времен Второй мировой войны

По информации начальника отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Артура Петрова, боеприпас калибра 100 мм обнаружили в Курском микрорайоне.
На месте происшествия прибыли пиротехники Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые и обезвредят опасную находку.
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