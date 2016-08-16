Правоохранители Шостки разыскивают без вести пропавшего мужчину Сотрудники полиции Шостки разыскивают Лифиренко Леонида Николаевича, 1956 г.р., который 17 мая т.г. около полудня уехал на велосипеде из дома в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение остается неизвестным.

Мужчине на вид 60 лет, рост около 170-175 см., худощавого телосложения, лицо худое вытянутое, волосы короткие, по бокам седые, нос прямой большой, глаза светлые, уши средние, губы средние, зубы почти отсутствуют.

Был одет в темно-синюю вязаную зимнюю шапку, костюм темного цвета, рубашку серого цвета в клеточку, обут в камуфлированные «дутики».

Особые приметы: на левой руке у большого пальца татуировка в виде буквы «Л».

С собой пенсионер имел велосипед «Украина» (рама голубого цвета, на обоих колесах есть светоотражатели, на руле белые ручки и слева звонок, сиденья коричневое).

Полиция обращается ко всем гражданам, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого мужчины, сообщить об этом по телефонам: (05449) 2-14-47, 4-69-60 или 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.