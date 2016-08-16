Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:34125

Правоохранители Шостки разыскивают без вести пропавшего мужчину

Сотрудники полиции Шостки разыскивают Лифиренко Леонида Николаевича, 1956 г.р., который 17 мая т.г. около полудня уехал на велосипеде из дома в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение остается неизвестным.

Мужчине на вид 60 лет, рост около 170-175 см., худощавого телосложения, лицо худое вытянутое, волосы короткие, по бокам седые, нос прямой большой, глаза светлые, уши средние, губы средние, зубы почти отсутствуют.

Был одет в темно-синюю вязаную зимнюю шапку, костюм темного цвета, рубашку серого цвета в клеточку, обут в камуфлированные «дутики».

Особые приметы: на левой руке у большого пальца татуировка в виде буквы «Л».

С собой пенсионер имел велосипед «Украина» (рама голубого цвета, на обоих колесах есть светоотражатели, на руле белые ручки и слева звонок, сиденья коричневое).

Полиция обращается ко всем гражданам, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого мужчины, сообщить об этом по телефонам: (05449) 2-14-47, 4-69-60 или 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пропал без вести
view counter

По тематике

Полиция Шостки продолжает искать безвести пропавшего предпринимателя
04.05.2017 16:13

Полиция Шостки продолжает искать безвести пропавшего предпринимателя

Напомним, что последний раз мужчину видели 3 июня прошлого года. Известно, что Илья Леонидович Цыганок на собственном автомобиле «Нива» (государственный...

В Сумах без вести пропала пожилая женщина
23.02.2017 14:47

В Сумах без вести пропала пожилая женщина

Полиция устанавливает местонахождение без вести пропавшей гражданки Шерстневой Нины Иосифовны, 01.01.1941 г.р. жительницы г. Сумы, ул. Краснопольская, д. 118, которая...

23.01.2017 17:55

На Сумщине без вести пропавший подросток через пять месяцев вернулся домой

На Роменщине закончились поиски несовершеннолетнего парня, которые продолжались в течение пяти месяцев....

Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего несовершеннолетнего студента
08.12.2016 14:26

Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего несовершеннолетнего студента

Роменские полицейские устанавливают местонахождение без вести пропавшего Назаренко Дмитрия Николаевича, 1999 года рождения, который в конце сентября этого года ушел...

В Сумах разыскивают без вести пропавшего мужчину
16.08.2016 13:38

В Сумах разыскивают без вести пропавшего мужчину

Сумским районным отделением полиции разыскивается без вести пропавший Науменко Иван Михайлович, 1975 г.р., житель Сумского района, пгт. Низы, который 27...

Новости

По составленному фотороботу полиция разыскивает нападавших на депутата горсовета
Вчера 18:41
«Прошло уже 3 года с момента похищения моего мужа, Сергея Лыхмана»
17.05.2017 17:28
В Сумах маршрутки подорожали до 4 гривен
16.05.2017 15:16
В Сумах открыли виртуальную выставку к 80-летию большого террора
Сегодня 18:06
Желание вернуть долг довело до криминала
Сегодня 17:43
«Сумы» примут харьковчан
Сегодня 17:29
Медицинский передвижной пункт для АТО отремонтировали в Сумском районе
Сегодня 17:19
В Глухове полицейские выявили нелегальное казино
Сегодня 17:18
В Сумах разыграют гандбольный кубок Украины
Сегодня 17:04
Экс-мэр Сум Минаев дал рецепт, как отменить тарифы в маршрутках
Сегодня 16:52
Сумские депутаты рассмотрят отмену нового тарифа на проезд в маршрутках
Сегодня 16:48
В Сумах мошенница, представившись соцработником, обманула старушку
Сегодня 16:37
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.