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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:37134

В Сумах мошенница, представившись соцработником, обманула старушку

Неизвестная злоумышленница, придумав историю о денежной реформе и обмене денег в Украине, заставила сумскую пенсионерку отдать ей свои накопления, и заменила их на сувенирные «банкноты».

18 мая около 10 часов утра в дом 87-летней пенсионерки на улице Битицкой пришла молодая незнакомая женщина, назвавшаяся социальным работником. Прибывшая сообщила, что она обслуживает этот район и спросила, не требуется ли старушке материальная помощь. Потом заявила, что в Украине, якобы, началась денежная реформа, и из обращения изымаются «старые» купюры большого номинала, а затем спросила, не требуется ли старушке обменять деньги.

Бабушка сразу же достала из тайника 1500 гривен тремя банкнотами и передала их в руки «социальной работнице». Та определила, что купюры подлежат обмену, достала из своей сумки новенькие, хрустящие бумажки, с портретами Г. Сковороды и вручила их пенсионерке. А через минуту распрощалась и вышла из дома.

Только через час бабушка, рассматривая на свет «новые» деньги, обнаружила что «это не деньги, это приколы ». Именно такие надписи были на всех трех бумажках. Злоумышленницы же конечно, и след простыл.

Ее приметы: на вид 20-25 лет, худощавая, рост 170-175 см., была одета в куртку ниже пояса и кроссовки с белыми вставками.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начала следствие. Правоохранители обращаются к гражданам, и прежде всего к пожилым людям, которые часто остаются дома одни с просьбой ни в коем случае не впускать в свои дома незнакомых людей, кем бы они ни назывались и какие бы услуги не предлагали. Помните, осторожность и внимание поможет сохранить ваши сбережения от воров и мошенников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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