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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:18114

В Глухове полицейские выявили нелегальное казино

Игровой зал букмекерской конторы был замаскирован под пункт реализации и проведения государственных лотерей «Золотая подкова» и находился в арендованном помещении в центре города.

На момент приезда полиции в нем находились двое чрезвычайно увлеченных игрой посетителей. Все автоматы были подключены в одну сеть и функционировали. Клиенты делали ставки наличными.

После проведения следственных действий правоохранители изъяли 12 системных блоков, 12 флэш-накопителей, ноутбук, электронный аппарат для выдачи чеков, а также деньги в сумме 4750 гривен.

«Сейчас полицейские устанавливают личность владельца игрового зала, - комментирует и.о. начальника Глуховского отдела полиции Сергей Буханистый. - Все найденное имущество уже изъято в качестве вещественных доказательств и направлено на экспертное исследование».

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 2032 УК Украины «Занятие игорным бизнесом». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 170 000 до 680 000 гривен с конфискацией игрового оборудования, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Игорный бизнес
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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