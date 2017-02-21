В Глухове полицейские выявили нелегальное казино

На момент приезда полиции в нем находились двое чрезвычайно увлеченных игрой посетителей. Все автоматы были подключены в одну сеть и функционировали. Клиенты делали ставки наличными.
После проведения следственных действий правоохранители изъяли 12 системных блоков, 12 флэш-накопителей, ноутбук, электронный аппарат для выдачи чеков, а также деньги в сумме 4750 гривен.
«Сейчас полицейские устанавливают личность владельца игрового зала, - комментирует и.о. начальника Глуховского отдела полиции Сергей Буханистый. - Все найденное имущество уже изъято в качестве вещественных доказательств и направлено на экспертное исследование».
По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 2032 УК Украины «Занятие игорным бизнесом». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 170 000 до 680 000 гривен с конфискацией игрового оборудования, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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