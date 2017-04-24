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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:43128

Желание вернуть долг довело до криминала

Довольно необычным способом решил вернуть себе одолженные знакомому деньги 31-летний мужчина с Глуховщины. Поздно вечером он проник в дом своего должника и вынес оттуда более-менее ценные вещи. Полицейские разыскали предприимчивого гражданина и вернули потерпевшему украденное у него имущество.

В полицию с заявлением о краже обратился 34-летний житель Глуховского района. Мужчина сообщил, что в его новопостроенном доме выбито окно, а из помещения исчезли аккумуляторный шуруповерт, маятниковая пила и болгарка.

Прибыв на вызов, полицейские разыскали злоумышленника. Им оказался 31-летний житель соседнего района. Мужчина уже был судим за совершение имущественных преступлений, постоянного заработка не имеет, а в Глуховский район приехал к родственникам в гости.

«Подозреваемый объяснил полицейским, что потерпевший задолжал ему деньги, но уже долгое время не возвращает долг. О том, что знакомый недавно возвел новый дом, он узнал случайно, поэтому решил самостоятельно решить вопрос закрытия долга, - комментирует в.и.о. начальника Глуховского отдела полиции Сергей Буханистый. - Поздно вечером он пришел к дому, прошел на территорию через недостроенный забор, разбил окно, проник вовнутрь помещения и вынес все, что имело ценность. Похищенный инструмент злоумышленник за достаточно короткое время сбыл в райцентре за бесценок, а вырученные деньги потратил на собственные нужды ».

Сейчас по данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража), похищенные вещи уже возвращены владельцу. Злоумышленнику грозит шесть лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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