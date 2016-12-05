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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:15119

Шосткинец угрожал охраннику пистолетом

В Шостке правоохранители задержали мужчину, угрожавшего пистолетом работнику частной фирмы.

Сообщение о том, что на территории одной из частных фирм находится вооруженный человек, поступило на линию «102» от жителя Шостки. Заявитель рассказал правоохранителям, что неизвестный мужчина угрожает пистолетом сторожу предприятия. На указанное место сразу была направлена следственно-оперативная группа полиции.

Как выяснили полицейские, 47-летний житель Шостки зашел на территорию частной фирмы, однако охранник предприятия выгнал его оттуда. Разозлившись, незваный визитер вытащил из кармана оружие и стал угрожать им работнику предприятия.

«За конфликтом между мужчинами наблюдал владелец гаража, расположенного напротив фирмы, - комментирует Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. – Посему, как только только сторож позвал на помощь, свидетель, не задумываясь, бросился на вооруженного мужчину. Вместе они разоружили его и вызвали полицию».

В свое оправдание подозреваемый говорит, что на территорию фирмы пришел проведать свою жену которая там работает. Однако бутылка с алкоголем, увиденная у него сторожем, стала поводом для конфликта между ними. По словам мужчины, он не собирался стрелять, а хотел таким образом напугать оппонента. На вопрос о происхождении оружия и боеприпасов рассказал, что случайно нашел их на чердаке дома, где сейчас живет его мать.

Сейчас изъятый у подозреваемого пистолет и четыре патрона к нему правоохранители направили на экспертизу. По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пистолет
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