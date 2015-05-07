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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:30102

В Сумах соревновались молодые дирижеры

16-17 мая на базе Сумского высшего училища искусств и культуры им. Д.С.Бортнянского состоялся VII Всеукраинской конкурс дирижеров оркестров духовых инструментов среди студенческой молодежи.

В конкурсе приняли участие 15 участников из 7 художественных учебных заведений Украины.

Жюри тщательно обсудило выступления участников и определило победителей:

Гран-При: Берестовская Александра (г. Сумы);

I место: Ващенко Юлия (г. Бахмут), Гончаров Даниил (г. Запорожье);

II место: Кибец Валерия (г. Днепр), Кусая Карина (г. Запорожье), Якивченко Оксана (г. Кривой Рог);

III место: Кононенко Николай (г. Сумы), Селищев Иван (г. Днепр), Танковский Евгений (г. Запорожье);

Диплом «За волю к победе»: Бусов Дмитрий (г. Сумы);

Диплом «Зрительских симпатий»: Леонтенко Дмитрий (г. Сумы).

Досуг Конкурс дирижеров
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В Сумах прошли творческие соревнования молодых дирижеров
07.05.2015 10:35

В Сумах прошли творческие соревнования молодых дирижеров

На базе Сумского высшего училища искусств и культуры им. Д.С.Бортнянського состоялся VI Всеукраинский конкурс дирижеров оркестров духовых инструментов среди студенческой...

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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