В Сумах соревновались молодые дирижеры 16-17 мая на базе Сумского высшего училища искусств и культуры им. Д.С.Бортнянского состоялся VII Всеукраинской конкурс дирижеров оркестров духовых инструментов среди студенческой молодежи.

В конкурсе приняли участие 15 участников из 7 художественных учебных заведений Украины. Жюри тщательно обсудило выступления участников и определило победителей: Гран-При: Берестовская Александра (г. Сумы); I место: Ващенко Юлия (г. Бахмут), Гончаров Даниил (г. Запорожье); II место: Кибец Валерия (г. Днепр), Кусая Карина (г. Запорожье), Якивченко Оксана (г. Кривой Рог); III место: Кононенко Николай (г. Сумы), Селищев Иван (г. Днепр), Танковский Евгений (г. Запорожье); Диплом «За волю к победе»: Бусов Дмитрий (г. Сумы); Диплом «Зрительских симпатий»: Леонтенко Дмитрий (г. Сумы).