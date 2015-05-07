В Сумах соревновались молодые дирижеры

В конкурсе приняли участие 15 участников из 7 художественных учебных заведений Украины.
Жюри тщательно обсудило выступления участников и определило победителей:
Гран-При: Берестовская Александра (г. Сумы);
I место: Ващенко Юлия (г. Бахмут), Гончаров Даниил (г. Запорожье);
II место: Кибец Валерия (г. Днепр), Кусая Карина (г. Запорожье), Якивченко Оксана (г. Кривой Рог);
III место: Кононенко Николай (г. Сумы), Селищев Иван (г. Днепр), Танковский Евгений (г. Запорожье);
Диплом «За волю к победе»: Бусов Дмитрий (г. Сумы);
Диплом «Зрительских симпатий»: Леонтенко Дмитрий (г. Сумы).
На базе Сумского высшего училища искусств и культуры им. Д.С.Бортнянського состоялся VI Всеукраинский конкурс дирижеров оркестров духовых инструментов среди студенческой...