Патрульные задержали сумчан, укравших металлолом 17 мая, около 15 часов, патрулируя улицу 2-я Набережная реки Стрелки, экипаж патрульных получил сообщение о неизвестных, которые только что похитили с территории частного дома металлолом.

Стражи порядка начали обследовать прилегающую территорию. Под мостиком заметили двух граждан, которые отвечали ориентированию и тянули тележку, на которой лежал металлолом. Инспекторы догнали и остановили мужчин. Общаясь с полицейскими, 31- и 32-летние мужчины путались в показаниях. Заявительница, которая прибыла на место, узнала воров. Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.