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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:32200

Патрульные задержали сумчан, укравших металлолом

17 мая, около 15 часов, патрулируя улицу 2-я Набережная реки Стрелки, экипаж патрульных получил сообщение о неизвестных, которые только что похитили с территории частного дома металлолом.

Стражи порядка начали обследовать прилегающую территорию. Под мостиком заметили двух граждан, которые отвечали ориентированию и тянули тележку, на которой лежал металлолом. Инспекторы догнали и остановили мужчин. Общаясь с полицейскими, 31- и 32-летние мужчины путались в показаниях. Заявительница, которая прибыла на место, узнала воров.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Право Кража Металлолом
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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