Патрульные задержали сумчан, укравших металлолом

Стражи порядка начали обследовать прилегающую территорию. Под мостиком заметили двух граждан, которые отвечали ориентированию и тянули тележку, на которой лежал металлолом. Инспекторы догнали и остановили мужчин. Общаясь с полицейскими, 31- и 32-летние мужчины путались в показаниях. Заявительница, которая прибыла на место, узнала воров.
Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
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