Сумские депутаты рассмотрят отмену нового тарифа на проезд в маршрутках

Об этом на своей странице в фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Лантушенко
«Как и обещали, сегодня зарегистрировали с Андреем Крамченковым проект решения об отмене повышения стоимости проезда.
Теперь мяч на стороне депутатов, на сессии 31-го должны выразить свою позицию по транспортному беспределу.
Сейчас работаем над судебным обжалованием.
Поэтому, борьба продолжается.
И, да, мы будем завтра все вместе в 18.00 возле памятника Харитоненко!» - написал депутат.
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