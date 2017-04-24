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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:48278

Сумские депутаты рассмотрят отмену нового тарифа на проезд в маршрутках

В Сумском горсовете зарегистрирован проект решения об отмене решений исполкома, которыми была повышена стоимость проезда в городских маршрутках.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Лантушенко

«Как и обещали, сегодня зарегистрировали с Андреем Крамченковым проект решения об отмене повышения стоимости проезда.

Теперь мяч на стороне депутатов, на сессии 31-го должны выразить свою позицию по транспортному беспределу.

Сейчас работаем над судебным обжалованием.

Поэтому, борьба продолжается.

И, да, мы будем завтра все вместе в 18.00 возле памятника Харитоненко!» - написал депутат.

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Общество Подорожание проезда
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