Экс-мэр Сум Минаев дал рецепт, как отменить тарифы в маршрутках Бывший городской голова Сум Геннадий Минаев не видит смысла в завтрашнем митинге протеста против подорожания проезда в маршрутках.

Об этом он написал у себя на странице в фейсбуке.

«Митинг это, конечно, хорошо. Но этого явно мало для того чтобы йуліна сєкта, засевшая в сумской городской «Кривой Хате», «почула громаду»! Более того, малочисленность митинга только убедит лінєйных сєктантов в безнаказанности их беспредельных действий.

Нужно массово – не менее 500, а лучше не менее 1000 человек – идти на сессию Сумского городского совета 31 мая 2017 года и БЛОКИРОВАТЬ зал заседания до тех пор, пока не отменят решение исполкома!

Никого не выпускать, даже в туалет! Желательно пригласить в зал пару человек а-ля кукса с топорами! Полицейских не трогать, но категорически предупредить, что если будут влазить – им будет мало места, в зале и в жизни! Можно немного намять бока паре депутатов из «Батьківщини», «Самопомочі», «Свободи» или «Оппозиционного Блока» – не бить явно, а именно «намять бока», так тихонечко по почкам – чтобы быстрее раздуплялись.

В общем, все, как в феврале 2014 года, и ваша цель будет достигнута», - написал г-н Минаев.