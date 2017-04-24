В Сумах разыграют гандбольный кубок Украины

Трофей разыграют львовская «Галичанка», ужгородские «Карпаты», херсонский «Университет-Днепрянка» и николаевский «Реал».
В субботу, 20 мая, в сумском манеже команды сыграют полуфинальные матчи (они начнутся в 16-ть 18-ть часов). В воскресенье, в 11:00 и в 13:00 состоятся матч за третье место и финал.
Напомним, что в сумском манеже проведут два матча с участием национальных сборных — 9 июня женская сборная Украины сыграет с командой Испании в матче отбора на чемпионат мира, а 15 июня мужская команда в отборе на еврочемпионат принимать сборную Македонии.
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