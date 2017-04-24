Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:29116

«Сумы» примут харьковчан

В воскресенье, 21 мая, ПФК «Сумы» сыграет дома против харьковского «Гелиоса».

Игра 32-го тура первенства Украины по футболу среди команда первой лиги пройдет на стадионе «Юбилейный». Начало в 17.00.

Сейчас у «Сум» 29 очков и 16-ое место в турнирной таблице. До полуспасительного, 15-го мета, которое дает право на плей-офф с четвертой командой второй лиги, два очка. До 14-го - три. «Гелиос» с 53 очками на пятом месте и имеет шансы подняться в четвертку лучших.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
view counter

По тематике

Сегодня 13:13

В субботу стартует чемпионат Сумщины по футболу

20 мая состоятся матчи первого тура чемпионата Сумщины по футболу....

Вчера 13:23

«Барса» вышла в плей-офф

Сумская «Барса» в 17-ом туре первенства Украины U19 в первой лиге на выезде победили «Арсенал» из Белой Церкви и гарантировали...

Вчера 10:53

«Нефтяник» вырвал ничью у «Буковины»

Ахтырский «Нефтяник-Укрнафта» в гостях сыграл вничью с черновицкой «Буковиной»....

17.05.2017 20:50

«Сумы» минимально проиграли в Горишних Плавнях

Сегодня, 17 мая, ПФК «Сумы» играл в гостях против «Горняка-Спорт»....

15.05.2017 17:10

Суперкубок области выиграли роменчане

13 мая в Ромнах прошел матч за Суперкубок Сумщины по футболу....

Новости

По составленному фотороботу полиция разыскивает нападавших на депутата горсовета
Вчера 18:41
«Прошло уже 3 года с момента похищения моего мужа, Сергея Лыхмана»
17.05.2017 17:28
В Сумах маршрутки подорожали до 4 гривен
16.05.2017 15:16
В Сумах открыли виртуальную выставку к 80-летию большого террора
Сегодня 18:06
Желание вернуть долг довело до криминала
Сегодня 17:43
«Сумы» примут харьковчан
Сегодня 17:29
Медицинский передвижной пункт для АТО отремонтировали в Сумском районе
Сегодня 17:19
В Глухове полицейские выявили нелегальное казино
Сегодня 17:18
В Сумах разыграют гандбольный кубок Украины
Сегодня 17:04
Экс-мэр Сум Минаев дал рецепт, как отменить тарифы в маршрутках
Сегодня 16:52
Сумские депутаты рассмотрят отмену нового тарифа на проезд в маршрутках
Сегодня 16:48
В Сумах мошенница, представившись соцработником, обманула старушку
Сегодня 16:37
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.