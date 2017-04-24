«Сумы» примут харьковчан В воскресенье, 21 мая, ПФК «Сумы» сыграет дома против харьковского «Гелиоса».

Игра 32-го тура первенства Украины по футболу среди команда первой лиги пройдет на стадионе «Юбилейный». Начало в 17.00.

Сейчас у «Сум» 29 очков и 16-ое место в турнирной таблице. До полуспасительного, 15-го мета, которое дает право на плей-офф с четвертой командой второй лиги, два очка. До 14-го - три. «Гелиос» с 53 очками на пятом месте и имеет шансы подняться в четвертку лучших.