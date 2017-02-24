В Сумах открыли виртуальную выставку к 80-летию большого террора На официальном веб-сайте Государственного архива Сумской области в рубрике «Выставки» размещена фотодокументальная выставка, посвященная памяти жертв Большого террора - массовых политических репрессий 1937-1938 годов.

На выставке экспонируются документы органов советской власти, партийных органов 20-30 годов ХХ века, которые носили репрессивный характер по отношению к различным категориям населения; документы по внесудебным уголовным делам - выписки из протоколов заседаний троек, обвинительные заключения, акты выполнения приговоров, свидетельство работников следственных органов о методах и приемах получения показаний арестованных, фото репрессированных.

Представлены также воспоминания бывшего узника ГУЛАГа и документы 1989 года - начала восстановления исторической правды и массовой реабилитации жертв сталинских репрессий.