Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:06107

В Сумах открыли виртуальную выставку к 80-летию большого террора

На официальном веб-сайте Государственного архива Сумской области в рубрике «Выставки» размещена фотодокументальная выставка, посвященная памяти жертв Большого террора - массовых политических репрессий 1937-1938 годов.

На выставке экспонируются документы органов советской власти, партийных органов 20-30 годов ХХ века, которые носили репрессивный характер по отношению к различным категориям населения; документы по внесудебным уголовным делам - выписки из протоколов заседаний троек, обвинительные заключения, акты выполнения приговоров, свидетельство работников следственных органов о методах и приемах получения показаний арестованных, фото репрессированных.

Представлены также воспоминания бывшего узника ГУЛАГа и документы 1989 года - начала восстановления исторической правды и массовой реабилитации жертв сталинских репрессий.

Общество Выставка Госархив Сумской области Репрессии
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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