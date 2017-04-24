На Сумщине задержали на взятке экс-антикоррупционера? На Сумщине сотрудник НАБУ вместе со своим сообщником требовали от владелицы торговой марки и сети магазинов 300000 долларов США за прекращение в отношении нее уголовного преследования и закрытия уголовного производства.

Об этом на своей странице в фейсбуке написала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

«В дальнейшем по просьбе предпринимательницы в одном из киевских ресторанов правоохранитель согласился уменьшить вдвое сумму неправомерной выгоды.

На получении этой суммы – 150 000 долларов - сотрудник НАБУ и его сообщник и были сегодня задержаны сотрудниками прокуратуры Сумской и СБУ», - написала г-жа Сарган.

Спустя час после этого сообщаения на странице в фейсбуке НАБУ появилось опровержение.

«Пресс-секретарь Генпрокурора распространяет недостоверную информацию о задержании сотрудниками НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро опровергает информацию, распространенную пресс-секретарем Генерального прокурора Ларисой Сарган о якобы задержании сотрудника НАБУ на Сумщине по факту вымогательства неправомерной выгоды.

Ни один из действующих сотрудников Национального антикоррупционного бюро пока не задержан. Информация, распространенная пресс-секратарем господина Луценко, является ошибочной. НАБУ обращается к коллегам из Генеральной прокуратуры с просьбой тщательно проверять материалы уголовных производств перед тем, как делать публичные заявления», - говорится в сообщении.

Позже главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов раскрыл личность пойманного взяточника.

«Генеральная прокуратура заявила о сенсации - первом в истории задержании на взятке сотрудника Национального антикоррупционного бюро. НАБУ, однако, мгновенно опровергло эту информацию. По данным источников «Цензор.НЕТ», задержанный на взятке действительно был ранее сотрудником НАБУ, однако уволился в феврале 2017-го года. А до поступления в НАБУ около 20 лет работал в СБУ. По данным ряда источников, задержанный в настоящий момент все-таки является сотрудником одной из силовых структур, однако к НАБУ отношения не имеет», - написал Бутусов.