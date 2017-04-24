На Сумщине задержали на взятке экс-антикоррупционера?

Об этом на своей странице в фейсбуке написала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.
«В дальнейшем по просьбе предпринимательницы в одном из киевских ресторанов правоохранитель согласился уменьшить вдвое сумму неправомерной выгоды.
На получении этой суммы – 150 000 долларов - сотрудник НАБУ и его сообщник и были сегодня задержаны сотрудниками прокуратуры Сумской и СБУ», - написала г-жа Сарган.
Спустя час после этого сообщаения на странице в фейсбуке НАБУ появилось опровержение.
«Пресс-секретарь Генпрокурора распространяет недостоверную информацию о задержании сотрудниками НАБУ.
Национальное антикоррупционное бюро опровергает информацию, распространенную пресс-секретарем Генерального прокурора Ларисой Сарган о якобы задержании сотрудника НАБУ на Сумщине по факту вымогательства неправомерной выгоды.
Ни один из действующих сотрудников Национального антикоррупционного бюро пока не задержан. Информация, распространенная пресс-секратарем господина Луценко, является ошибочной. НАБУ обращается к коллегам из Генеральной прокуратуры с просьбой тщательно проверять материалы уголовных производств перед тем, как делать публичные заявления», - говорится в сообщении.
Позже главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов раскрыл личность пойманного взяточника.
«Генеральная прокуратура заявила о сенсации - первом в истории задержании на взятке сотрудника Национального антикоррупционного бюро. НАБУ, однако, мгновенно опровергло эту информацию. По данным источников «Цензор.НЕТ», задержанный на взятке действительно был ранее сотрудником НАБУ, однако уволился в феврале 2017-го года. А до поступления в НАБУ около 20 лет работал в СБУ. По данным ряда источников, задержанный в настоящий момент все-таки является сотрудником одной из силовых структур, однако к НАБУ отношения не имеет», - написал Бутусов.
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