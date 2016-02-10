В Сумах собрали митинг против новых тарифов в маршрутках

Около 18.00 возле Альтанки начали собираться сумчане – активисты, которые призывали выходить на протест, политики и простые горожане. После полутора часов выступлений приняли резолюцию-обращение к мэру и депутатам горсовета.
Сегодня, 3 февраля, с 8 утра несколько десятков перевозчиков митингуют под стенами Сумского горсовета....
На площади Независимости в Сумах 31 мая состоялся митинг, организованный общественными организациями, объединяющими ветеранов военной службы. К ним присоединились ликвидаторы...
Сегодня, 6 апреля, под стенами Сумского облсовета прошел митинг чернобыльцев....
Сегодня, 31 марта, предприниматели с Центрального рынка, которые торгуют на ул. Луговой, вышли под мэрию добиваться своих прав....
Сегодня, в 17.00, на митинг у центральной проходной ПАО "Сумское НПО", организованный независимым профсоюзом, собралось более 500 человек.... 1