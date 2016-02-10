В Сумах собрали митинг против новых тарифов в маршрутках Сегодня, 20 мая, в центре Сум около полутысячи сумчан протестовали против повышения стоимости проезда в маршрутках.

Около 18.00 возле Альтанки начали собираться сумчане – активисты, которые призывали выходить на протест, политики и простые горожане. После полутора часов выступлений приняли резолюцию-обращение к мэру и депутатам горсовета.