Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:2015

В Сумах собрали митинг против новых тарифов в маршрутках

Сегодня, 20 мая, в центре Сум около полутысячи сумчан протестовали против повышения стоимости проезда в маршрутках.

Около 18.00 возле Альтанки начали собираться сумчане – активисты, которые призывали выходить на протест, политики и простые горожане. После полутора часов выступлений приняли резолюцию-обращение к мэру и депутатам горсовета.

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Общество Митинг
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03.02.2017 10:05

В Сумах на майдан вышли междугородные перевозчики

Сегодня, 3 февраля, с 8 утра несколько десятков перевозчиков митингуют под стенами Сумского горсовета....

В Сумах на облсовете рассмотрят вопросы митинговавших ветеранов
31.05.2016 16:11

В Сумах на облсовете рассмотрят вопросы митинговавших ветеранов

На площади Независимости в Сумах 31 мая состоялся митинг, организованный общественными организациями, объединяющими ветеранов военной службы. К ним присоединились ликвидаторы...

В Сумах митинговали чернобыльцы (видео, обновлено)
06.04.2016 12:05

В Сумах митинговали чернобыльцы (видео, обновлено)

Сегодня, 6 апреля, под стенами Сумского облсовета прошел митинг чернобыльцев....

В Сумах под мэрией митингуют рыночники с Луговой (видео)
31.03.2016 11:23

В Сумах под мэрией митингуют рыночники с Луговой (видео)

Сегодня, 31 марта, предприниматели с Центрального рынка, которые торгуют на ул. Луговой, вышли под мэрию добиваться своих прав....

В Сумах собрался митинг на СМНПО (обновлено)
10.02.2016 17:14

В Сумах собрался митинг на СМНПО (обновлено)

Сегодня, в 17.00, на митинг у центральной проходной ПАО "Сумское НПО", организованный независимым профсоюзом, собралось более 500 человек.... 1

Новости

В Сумах собрали митинг против новых тарифов в маршрутках
Сегодня 22:20
«Прошло уже 3 года с момента похищения моего мужа, Сергея Лыхмана»
17.05.2017 17:28
На Сумщине задержали на взятке экс-антикоррупционера?
Вчера 20:49
В Сумах открыли виртуальную выставку к 80-летию большого террора
Вчера 18:06
Желание вернуть долг довело до криминала
Вчера 17:43
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Вчера 17:29
Медицинский передвижной пункт для АТО отремонтировали в Сумском районе
Вчера 17:19
В Глухове полицейские выявили нелегальное казино
Вчера 17:18
В Сумах разыграют гандбольный кубок Украины
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Экс-мэр Сум Минаев дал рецепт, как отменить тарифы в маршрутках
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Сумские депутаты рассмотрят отмену нового тарифа на проезд в маршрутках
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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