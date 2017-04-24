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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:41242

В Сумах разыграли кубок Украины по гандболу

20-21 мая в манеже СумГУ прошли игры финала четырех Кубка Украины по гандболу среди женских команд.

В субботу прошли полуфинальные матчи. В первой игре «Днепрянка» из Херсона обыграла ужгородские «Карпаты» 22:19. Во второй – львовская «Галичанка» была сильнее «Реала» (Николаев) 27:16.

В матче за третье место «Карпаты» победили «Реал». А в финале «Галичанка» одержала победу над «Днепрянкой». В первом тайме 25 минут лучше выглядели «днепрянки», - они постоянно вели в счете 3-2, 6-4, 8-6,11-7, однако концовку смазали, и вперед вышли львовянки 12-11.

Во втором тайме галичанки начали наращивать преимущество 17-14, 21-17, 23-18, 25-19. В итого 26-23.

Спорт Гандбол
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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