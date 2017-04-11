Сумские каратисты отличились во Львове 20 мая во Львове прошел международный турнир по каратэ International Union Cup.

В соревнованиях принимали участи 810 спортсменов из 11 стран. Сумскую область представляли спортивные клубы «Прогресс» и «Вадокай». У «Прогресса» 2 серебра и 2 бронзы. Серебро: Игорь Угнич (18+ лет, -60 кг), Марина Кулешова (18+, -50 кг). Бронза: Мария Кадурина (10-11 лет, -40 кг), Марина Кулешова (18-20 лет, -50кг). Спортсменов готовили Игорь Угнич, Мария Бондаренко. У «Вадокай» одна бронза: Валерий Тумаков (18+, -75 кг). Тренер Вадим Коломиец, пишет sportclub.sumy.ua.