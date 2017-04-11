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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские каратисты отличились во Львове

20 мая во Львове прошел международный турнир по каратэ International Union Cup.

В соревнованиях принимали участи 810 спортсменов из 11 стран. Сумскую область представляли спортивные клубы «Прогресс» и «Вадокай». У «Прогресса» 2 серебра и 2 бронзы. Серебро: Игорь Угнич (18+ лет, -60 кг), Марина Кулешова (18+, -50 кг). Бронза: Мария Кадурина (10-11 лет, -40 кг), Марина Кулешова (18-20 лет, -50кг). Спортсменов готовили Игорь Угнич, Мария Бондаренко. У «Вадокай» одна бронза: Валерий Тумаков (18+, -75 кг). Тренер Вадим Коломиец, пишет sportclub.sumy.ua.

Спорт Каратэ
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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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