Сумские каратисты отличились во Львове

В соревнованиях принимали участи 810 спортсменов из 11 стран. Сумскую область представляли спортивные клубы «Прогресс» и «Вадокай». У «Прогресса» 2 серебра и 2 бронзы. Серебро: Игорь Угнич (18+ лет, -60 кг), Марина Кулешова (18+, -50 кг). Бронза: Мария Кадурина (10-11 лет, -40 кг), Марина Кулешова (18-20 лет, -50кг). Спортсменов готовили Игорь Угнич, Мария Бондаренко. У «Вадокай» одна бронза: Валерий Тумаков (18+, -75 кг). Тренер Вадим Коломиец, пишет sportclub.sumy.ua.
3-7 мая в Коджаели (Турция) проходил чемпионат Европы по каратэ....
15 апреля на базе школы № 15 прошел турнир юных каратистов первого года тренировок «Новичок-2017»....
9-й чемпионат Европы по каратэ WUKF для всех возрастных групп проходил 4-9 апреля в г. Клуж-Напока (Румыния)....
8-9 апреля в Черноморске проходил Всеукраинский турнир «Katana cup 2017» по каратэ WKF....
7-9 апреля в Черкассах проходил чемпионат Украины по Фунакоши Шотокан Каратэ....