Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:2063

Стартовал чемпионат Сумщины по футболу

20 мая состоялись матчи первого тура чемпионата Сумщины по футболу.

«Нефтяник-2» (Ахтырка) 0:2 «Агробизнес ТSК» (Ромны)

Голы: Савченко Сергей (17), Анцибор Андрей (24)

«СумГУ» 0:1 «Локомотив» (Кролевец)

Гол: Гавриш Дмитрий (80)

«Виктория» (Николаевка) 4:0 «Спартак-Сумбуд»

Голы: Мысловский Максим (11, пен.), Кузьмин Андрей (13), Фальковский Евгений (15, 61)

«Велетенеь» (Глухов) 2:2 «Альянс» (Липовая Долина)

Голы: Зинченко Дмитрий (3), Старченко Денис (90+4) - Лесь Вадим (1), Лисниченко Виталий (70)

«Локомотив» (Конотоп) 1:0 ФК «Шостка»

Гол: Бондаренко Сергей (41)

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу
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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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