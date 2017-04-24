Стартовал чемпионат Сумщины по футболу

«Нефтяник-2» (Ахтырка) 0:2 «Агробизнес ТSК» (Ромны)
Голы: Савченко Сергей (17), Анцибор Андрей (24)
«СумГУ» 0:1 «Локомотив» (Кролевец)
Гол: Гавриш Дмитрий (80)
«Виктория» (Николаевка) 4:0 «Спартак-Сумбуд»
Голы: Мысловский Максим (11, пен.), Кузьмин Андрей (13), Фальковский Евгений (15, 61)
«Велетенеь» (Глухов) 2:2 «Альянс» (Липовая Долина)
Голы: Зинченко Дмитрий (3), Старченко Денис (90+4) - Лесь Вадим (1), Лисниченко Виталий (70)
«Локомотив» (Конотоп) 1:0 ФК «Шостка»
Гол: Бондаренко Сергей (41)
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