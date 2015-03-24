«Укргазвидобування» заказало Дашутину компрессорные станции на 83 миллиона ПАО «Укргазвидобування» 15 мая по результатам тендера заказало ПАО «Научно-производственное акционерное общество «ВНИИкомпрессормаш» компрессорных станций на 83,17 млн грн.

Об этом сообщается в системе «Прозорро», пишут Наші гроші. В этом году поставят девять компрессорных азотных передвижных станций СДА-10 / 250П собственного производства по 9,24 млн грн. Они предназначены для получения из атмосферного воздуха взрывобезопасной газовой смеси, используемой при испытаниях и освоении нефтяных и газовых скважин.

В каждый комплект входят:

- шасси КрАЗ-63221-05 6х6 Евро 5 со спальным местом;

- поршневой компрессор с воздушным охлаждением и ограничением смазки цилиндро-поршневых групп;

- приводной дизель компрессора Deutz (Евро-3) с жидкостным замкнутым циркуляционным охлаждением и топливной системы;

- блок газораспределения на основе картриджей из пустоволоконных мембран с комплектом фильтрующих элементов на входе в блок, и датчиком кислорода на выходе из блока;

- система энергоснабжения и автоматического управления с бортовым компьютером управления, контроля и автоматической защиты от аварийных определений параметров;

- кузов станции для защиты от атмосферных осадков и прямого воздействия солнечных лучей;

- комплект соединения трубопроводов и колен подключения станции к скважине или другого оборудования (манифольд) - 25м;

- комплект ЗИП (индивидуальный) на гарантийный срок наработки;

- комплект ЗИП на трехлетний срок эксплуатации.

Цена сделки на 16% ниже ожидаемой стоимости закупки в 99,00 млн грн.

Конкурентами были ООО «Максмед Интернешнл», ООО «Харьковский завод строительных, дорожных и коммунальных машин», ЗАО «Харьковский завод транспортного оборудования», ООО Компания «Кежуйнафтогазтех Украина» и ООО «Компрессорс Интернешнл». Из них только «Максмед Интернешнл» снижал цену в ходе аукциона вместе с победителем, но все равно остался вторым по цене.

Сумское «НПАО «ВНИИкомпрессормаш» входит в концерн «Nicmas» вместе с рядом предприятий Украины, России и Беларуси. Компания на 90% принадлежит ООО «Никмас Инжиниринг», которым владеют ООО «Доминион Бизнес Парк» и ООО «Никмас».

Конечным бенефициаром является Раиса Дашутина - жена экс-нардепа от Соцпартии и члена наблюдательного совета «Nicmas» Григория Дашутина. Оба входят в состав учредителей данной фирмы «Никмас».