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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:2878

Пограничники обнаружили манометры избыточного давления

В пункте контроля для железнодорожного сообщения «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили товары народного потребления, которые перемещался через границу с сокрытием от контроля.

В ходе проверки одного из пассажирских вагонов поезда сообщением «Москва - Кишинев» общая обзорная группа в межпотолочном пространства купе проводника обнаружила 8 упаковок с манометрами избыточного давления «МП3-УУ2».

Владельцем скрытого товара оказался проводник этого поезда, 39-летний гражданин Молдовы.

Обнаруженные приборы изъяты в установленном порядке. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы, сообщает госпогранслужба.

Право Граница контрабанда
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