Пограничники обнаружили манометры избыточного давления В пункте контроля для железнодорожного сообщения «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили товары народного потребления, которые перемещался через границу с сокрытием от контроля.

В ходе проверки одного из пассажирских вагонов поезда сообщением «Москва - Кишинев» общая обзорная группа в межпотолочном пространства купе проводника обнаружила 8 упаковок с манометрами избыточного давления «МП3-УУ2». Владельцем скрытого товара оказался проводник этого поезда, 39-летний гражданин Молдовы. Обнаруженные приборы изъяты в установленном порядке. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы, сообщает госпогранслужба.