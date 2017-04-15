Пограничники обнаружили манометры избыточного давления

В ходе проверки одного из пассажирских вагонов поезда сообщением «Москва - Кишинев» общая обзорная группа в межпотолочном пространства купе проводника обнаружила 8 упаковок с манометрами избыточного давления «МП3-УУ2».
Владельцем скрытого товара оказался проводник этого поезда, 39-летний гражданин Молдовы.
Обнаруженные приборы изъяты в установленном порядке. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы, сообщает госпогранслужба.
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