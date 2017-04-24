Раскрывая кражу, роменские полицейские обнаружили и наркотики В Ромнах работники полиции обнаружили 47-летнего похитителя детского велосипеда, дома у которого нашли еще и наркотики.

Участковые офицеры Роменского отдела полиции получили информацию о жителе района, который дома может хранить краденые вещи. Это решили проверить и пришли к мужчине домой с обыском, во время которого кроме украденных вещей, правоохранители нашли еще и наркотики.

«Визит полицейских в домовладение 47-летнего хозяина стал неожиданностью для мужчины, - говорит Юлия Загамула, начальник Раменского отдела полиции. - И кроме найденного детского велосипеда, который он украл и прятал в сарае, полицейские обнаружили еще и наркотические вещества. В кухне мужчины полицейские сразу заметили бутылки растворителя для приготовления наркотиков, которые стояли на полу, на столе лежали шприцы, использованные и готовые к употреблению с опием ацетилированным, в ящичке стола нашли сверток марихуаны, а рядом посуду, в которой подозреваемый готовил наркотики».

Своей вины мужчина не отрицал. Он объяснил работникам полиции, велосипед украл во время поездки в Ромны, где у подъезда одной из многоэтажек заметил оставленный без присмотра двухколесным транспорт, а в отношении наркотиков ответил достаточно просто, что принимает их в течение длительного времени, а потому сам их и изготовлял».

Наркотические вещества работники полиции уже направили на исследование, по результатам чего будут приняты соответствующие решения. А похищенный велосипед вернули владельцам. За хранение наркотиков без цели сбыта и кражу в отношении подозреваемого открыли сразу два уголовных производства по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины и ч.1 ст. 185 УК Украины. Мужчине грозит трехлетнее заключение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.