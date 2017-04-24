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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:55121

Полицейские задержали шосткинца, воровавшего мобильные телефоны

Ранее судимого 28-летнего мужчину вычислили работники Шосткинского отдела полиции. Злоумышленник за два дня украл пять мобильных телефонов у родных и знакомых. И хотя похищенное он успел продать, правоохранителям удалось частично вернуть краденное, а злоумышленника привлечь к очередной уголовной ответственности.

В полицию с заявлением о краже обратилась 42-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала, что из ее квартиры в один день пропали четыре мобильных телефона. В хищении подозревала своего знакомого, который в тот день у нее гостил.

Правоохранители разыскали товарища женщины. Это был 28-летний мужчина, ранее судимый за имущественные преступления. В краже он сознался. Объяснил, что телефоны воровал, чтобы их продать и купить на вырученные деньги спиртное.

Но во время проверки подозреваемого, правоохранители установили, что мужчина систематически обворовывает свою мать, у которой также недавно украл мобильный телефон и продал.

Сейчас часть похищенных мобильных полицейские разыскали и вернули заявителю, а в отношении злоумышленника открыли уголовное производство по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины. За кражи подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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