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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:36110

Сумчанки стали чемпионками Суперлиги

19-21 мая в Сумах проходил заключительный тур клубного чемпионата Украины по настольному теннису среди женских команд.

В Сумы приехали 9 лучших команд Украины, в том числе наша «СумДУ-Грация», которая уверенно лидировала после трех туров, опережая ближайших преследовательниц на 5 очков. Кстати, это был первый в истории тур женского чемпионата, проведенный в Сумах.

По его итогам и итогам всего чемпионата наша команда, набрав 59 очков, заняла первое место. Второй стала команда «Роксолана» из Рогатина, третьей – «ДЮСШ № 3 Лидер» из Киева.

В составе нашей команды чемпионками стали Янина Кокунина, Наталия Краснощок, Анна Храмцова, Анастасия Димитренко и Надежда Жукова.

Спорт Настольный теннис СумДУ-Грация
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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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