Сумчанки стали чемпионками Суперлиги

В Сумы приехали 9 лучших команд Украины, в том числе наша «СумДУ-Грация», которая уверенно лидировала после трех туров, опережая ближайших преследовательниц на 5 очков. Кстати, это был первый в истории тур женского чемпионата, проведенный в Сумах.
По его итогам и итогам всего чемпионата наша команда, набрав 59 очков, заняла первое место. Второй стала команда «Роксолана» из Рогатина, третьей – «ДЮСШ № 3 Лидер» из Киева.
В составе нашей команды чемпионками стали Янина Кокунина, Наталия Краснощок, Анна Храмцова, Анастасия Димитренко и Надежда Жукова.
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