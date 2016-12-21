Сумчанки стали чемпионками Суперлиги 19-21 мая в Сумах проходил заключительный тур клубного чемпионата Украины по настольному теннису среди женских команд.

В Сумы приехали 9 лучших команд Украины, в том числе наша «СумДУ-Грация», которая уверенно лидировала после трех туров, опережая ближайших преследовательниц на 5 очков. Кстати, это был первый в истории тур женского чемпионата, проведенный в Сумах.

По его итогам и итогам всего чемпионата наша команда, набрав 59 очков, заняла первое место. Второй стала команда «Роксолана» из Рогатина, третьей – «ДЮСШ № 3 Лидер» из Киева.

В составе нашей команды чемпионками стали Янина Кокунина, Наталия Краснощок, Анна Храмцова, Анастасия Димитренко и Надежда Жукова.