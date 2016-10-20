Сумчанин стал бронзовым призером в Польше

Соревнования проходили в польском Катовице и собрали сильнейших спортсменов Европы. Среди них и наш Николай Педоренко, который выиграл бронзу среди инвалидов-колясочников на правую руку. Его тренер Евгений Литовцев среди ветеранов занял четвертое место.
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