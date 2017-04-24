«Сумы» и «Гелиос» голов не забивали

Хозяева активней начали встречу, но постепенно отошли в оборону, и к финальному свистку игра перешла на практически непрерывный штурм сумских ворот. Только найти ключи к насыщенной обороне во главе с Литвиненко «солнечным» не удалось. Как следствие, соперникам пришлось довольствоваться нулевой ничьей.
Сумчане остаются пятнадцатыми с 30 очками, и теперь отстают от черновицкой «Буковины», идущей на полуспасительном 14-ом месте, которое дает право на плей-офф, на два очка. Впереди две игры.
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