Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 20:08195

«Сумы» и «Гелиос» голов не забивали

Сегодня, 21 мая, ПФК «Сумы» принимали дома харьковский «Гелиос».

Хозяева активней начали встречу, но постепенно отошли в оборону, и к финальному свистку игра перешла на практически непрерывный штурм сумских ворот. Только найти ключи к насыщенной обороне во главе с Литвиненко «солнечным» не удалось. Как следствие, соперникам пришлось довольствоваться нулевой ничьей.

Сумчане остаются пятнадцатыми с 30 очками, и теперь отстают от черновицкой «Буковины», идущей на полуспасительном 14-ом месте, которое дает право на плей-офф, на два очка. Впереди две игры.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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