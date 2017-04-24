«Нефтяник» обыграл «Верес» Сегодня, 21 мая, в Ахтырке «Нефтяник-Укрнафта» принимал ривненский «Верес».

Подопечные Владимира Кныша мощным дебютом поединка сумел вынудить одного из лидеров выбросить белый флаг и практически распрощаться с надеждами выйти в УПЛ по итогам текущего сезона.

Героем поединка стал Иван Сондей, который двумя идеальными диагоналями находил Евгения Пасича на правом фланге. В первом случае хавбек сам разобрался с вратарем и защитником, а во втором - откатил на Лозового, повторно разобравшегося с голкипером.

«Верес» проснулся только во второй половине, но, видимо, это был не его день. Степанюк оказался в одиночестве в шести метрах от ворот, но передачу с правого края завершил ударом выше ворот. «Нефтяники» могли забивать еще не единожды на контратаках, окончательно закрывая все вопросы, однако хозяев подвела реализация. Впрочем, и двух голов оказалось достаточно для сенсационной победы.

Ахтырчане сохраняют за собой шестое место и теперь готовятся к поединку с аутсайдерами из «Тернополем».