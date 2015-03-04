До сих пор не все депутаты отчитались за прошлый год

Александр Лысенко поднял этот вопрос сегодня, 22 мая, на аппаратном совещании в мэрии.
- Передайте секретарю городского совета Андрея Владимировичу (Баранову – Ред.), чтобы он вместе с отделом деятельности совета проконтролировал и доложил о том, как депутаты выполняют свою работу, - начал он. – Потому что у нас заканчивается уже второй квартал, а еще не все депутаты отчитались. Обязательно должны быть все отчеты всех депутатов на сайте Сумского городского совета.
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