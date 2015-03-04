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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:50189

До сих пор не все депутаты отчитались за прошлый год

Мэр Сум дал поручение проследить за опубликованием на сайте мэрии годовых отчетов депутатов горсовета.

Александр Лысенко поднял этот вопрос сегодня, 22 мая, на аппаратном совещании в мэрии.

- Передайте секретарю городского совета Андрея Владимировичу (Баранову – Ред.), чтобы он вместе с отделом деятельности совета проконтролировал и доложил о том, как депутаты выполняют свою работу, - начал он. – Потому что у нас заканчивается уже второй квартал, а еще не все депутаты отчитались. Обязательно должны быть все отчеты всех депутатов на сайте Сумского городского совета.

Политика Депутаты горсовета
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