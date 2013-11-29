Мэр Сум решил прозрачно назначить директора ЦДМ Александр Лысенко дал поручение начальнику горотдела семьи, молодежи и спорта провести конкурс на вакантную должность директора Центра досуга молодежи.

Об этом зашла речь сегодня, 22 мая, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Вера Владимировна, вам поручение провести отбор среди кандидатов на должность руководителя ЦДМ, - обратился он к г-же Мотречко. – Чтобы все было прозрачно, потому что сейчас только и успеваю расписывать письма на Баранова (секретаря горсовета – Ред.), на вас о поддержке тог или иного кандидата, кто написал заявления. Рассмотрите, пожалуйста, сформируйте комиссию, проследите за отбором, чтобы всех заслушать, их мысли, как развивать ЦДМ и в дальнейшем, чтобы вы мне предложили кандидатуру от большинства молодежных организаций.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что должность директора ЦДМ хочет «прихватизировать» нынешний глава Сумской организации «Батьківщини молодої», депутат облсовета и одновременно пресс-секретарь мэра Игорь Ганненко. Кроме того, заявления подали глава студенческого братства Сумщины Дмитрий Тищенко и замдиректора ЦДМ Диана Дубинская.