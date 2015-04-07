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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:1696

Стихийную торговлю в Сумах будут оплачивать из бюджета

Мэр Сум предложил переместить стихийных торговли с центральных улиц города на рынок за счет городского бюджета.

Александр Лысенко поднял этот вопрос сегодня, 22 мая, на аппаратном совещании в мэрии.

- Что у нас по проработке вопроса об освобождении центральной части города от стихийной торговли? – спросил он у подчиненных. – Чтобы вы знали, это не моя прихоть, это обращение граждан. Люди обратились и спрашивают: Александр Николаевич, когда там будет тротуар. Сейчас мы его там делаем. Но я хочу, чтобы все понимали, - люди спрашивают: вы делаете тротуар там , чтобы было легче торговать? Нет. Мы там установим красивые клумбы с цветами. Места для торговли там не будет. Мы предлагаем торговцам переместиться на Центральный рынок. Мы вам бесплатно, за счет городского бюджета, бесплатно, еще раз говорю, всем предоставим там места. Не по 10 грн в день, не по 5, а бесплатно. Только бы вы пошли торговать на рынок. Нормальное предложение? Как только закончим делать покрытие, будут установлены клумбы. Главное, чтобы они не были пригодны для торговли. Делайте как можно быстрее.

- Хотелось бы отметить, что наша инспекция в этом году составила по этому адресу, Набережная р. Стрелка 221 протокол за стихийную торговлю, - встал начальник инспекции по благоустройству Руслан Голоперов. – Это около 100 тыс. грн штрафов. Мы там ходим, предлагаем…

- Пройдите еще, проинформируйте о нашем предложении.

Экономика Стихийная торговля
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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