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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:01137

Пострадавший гонялся за пьяным виновником ДТП

Патрульные составили 4 админматериала на нетрезвого виновника ДТП.

Нетрезвый водитель бегством пытался избежать ответственности за совершение ДТП. Инцидент произошел ночью на проспекте Курском. 40-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2109, не справился с управлением, после чего допустил наезд на припаркованный автомобиль Daewoo Sens.

Вместо того, чтобы остановиться, водитель ВАЗа наоборот увеличил скорость и начал убегать. Водитель Daewoo Sens, который на момент ДТП находился в машине, и еще один водитель, который стал свидетелем ДТП, начали догонять беглеца. Заблокировать им его удалось на улице Ремесленной. Пострадавший сразу вызвал патрульных.

Водитель-беглец имел признаки алкогольного опьянения. В присутствии 2 свидетелей водитель отказался от прохождения освидетельствования. Также, он не имел страхового полиса.

Стражи порядка оформили ДТП и составили на мужчину 4 админматериала, а именно по статье 124 (совершение ДТП), 122-4 (оставление места ДТП), 126 (управление без соответствующих документов) и 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения) КоАП.

Право Дтп Пьяный за рулем
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