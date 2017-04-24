Пострадавший гонялся за пьяным виновником ДТП

Нетрезвый водитель бегством пытался избежать ответственности за совершение ДТП. Инцидент произошел ночью на проспекте Курском. 40-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2109, не справился с управлением, после чего допустил наезд на припаркованный автомобиль Daewoo Sens.
Вместо того, чтобы остановиться, водитель ВАЗа наоборот увеличил скорость и начал убегать. Водитель Daewoo Sens, который на момент ДТП находился в машине, и еще один водитель, который стал свидетелем ДТП, начали догонять беглеца. Заблокировать им его удалось на улице Ремесленной. Пострадавший сразу вызвал патрульных.
Водитель-беглец имел признаки алкогольного опьянения. В присутствии 2 свидетелей водитель отказался от прохождения освидетельствования. Также, он не имел страхового полиса.
Стражи порядка оформили ДТП и составили на мужчину 4 админматериала, а именно по статье 124 (совершение ДТП), 122-4 (оставление места ДТП), 126 (управление без соответствующих документов) и 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения) КоАП.
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