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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:42176

В сумских школах планируют поменять систему питания

За время летних каникул поменяют систему питания сумских школьников.

С таким предложением выступил мэр Сум Александр Лысенко сегодня, 22 мая, во время аппаратного совещания.

- Давайте возьмем себе задание на лето изменить систему питания в школах, - обратился он к начальнику горуправления образования и науки Антонине Данильченко. – Вот подумаем. Мы же с вами изменили ситуацию с родительскими средствами. Кардинально изменили. Нет же поголовного, может, кто-то где-то хочет, пожалуйста.

- Обязательного нет, - ответила А.Данильченко.

- Давайте изменим систему отношения к питанию. У нас есть наше коммунальное предприятие. Можем попробовать с ними поработать. Я говорю о разных продуктах, которые, по моему мнению, не должны быть в школах. У нас есть три месяца на изменения, чтобы с 1 сентября наладить новую систему нашего отношения и сотрудничества с теми организациями, которые предоставляют нам и продукты и обеспечивают систему питания. Давайте над этим подумаем. Потому что с нашего коммунального предприятия мы можем спросить: что это за масло? Потому что это не масло, это спред.

- Нет, никаких спредов наши дети не получают, - возразила чиновница. – За этим следят. Были плановые проверки. Такого не может быть.

- Ладно, у нас есть три месяца. Давайте поработаем над этим. Потому что не все дети едят то, что дают в школах. Та же колбаса. Знаю по своему ребенку. Почему-то дома она колбасу есть, а там – нет. Почему? Потому что она, мягко говоря, не соответствует… потребностям наших детей.

- У нас есть комиссия, работа которой рассчитана до января, - подключился заммэра Степан Пак. – Туд входят и специалисты госпродпотребслужбы, и депутаты, и представители родительских комитетов. Поэтому мы это проработаем, и предложения уже будут в конце этого учебного года, а с сентября комиссия продолжит работу.

Общество Школьное питание
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