На Черниговщине утонул житель Сумщины

В Десне возле села Горбово Новгород-Северского района Черниговской области в 17.00 20 мая местные жители обнаружили и подняли из воды тело. Об этом сообщает департамент по гражданской защите и оборонной работы Черниговской ОГА. Погибший был жителем города Шостка, 1989 года рождения. Причина смерти устанавливается.
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