На Черниговщине утонул житель Сумщины 20 мая в Десне на Черниговщине утонул житель Шостки.

В Десне возле села Горбово Новгород-Северского района Черниговской области в 17.00 20 мая местные жители обнаружили и подняли из воды тело. Об этом сообщает департамент по гражданской защите и оборонной работы Черниговской ОГА. Погибший был жителем города Шостка, 1989 года рождения. Причина смерти устанавливается.