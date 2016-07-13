Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:45163

На Черниговщине утонул житель Сумщины

20 мая в Десне на Черниговщине утонул житель Шостки.

В Десне возле села Горбово Новгород-Северского района Черниговской области в 17.00 20 мая местные жители обнаружили и подняли из воды тело. Об этом сообщает департамент по гражданской защите и оборонной работы Черниговской ОГА. Погибший был жителем города Шостка, 1989 года рождения. Причина смерти устанавливается.

Право Утопленник
view counter

По тематике

20.12.2016 12:09

Конотопская полиция просит помочь распознать утопленника

19 декабря в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что вблизи водоема, расположенного в хуторе Красный Конотопского района...

27.10.2016 12:10

В Десне на Черниговщине обнаружили утопленника из Шостки

Сотрудники Новгород-Северского отдела полиции ГУ НП Украины в Черниговской области подняли на поверхность из реки Десна тело жителя города Шостка,...

10.08.2016 13:17

На Конотопщине утонул рыбак

Трагедия произошла 9 августа после обеда в с. Дубинка....

01.08.2016 11:05

На Сумщине за неделю на водоемах утонули пятеро

С возвращением жаркой погоды жители Сумщины, спасаясь от палящего солнца, отправились на реки и озера. Однако не все осознали, что...

13.07.2016 17:39

В Сумах утонул молодой человек

27-летний сумчанин купался и утонул в Псле вблизи улицы Солнечная (Веретиновка)....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.