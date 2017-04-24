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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:5989

В Сумах благоустроят могилу Харитоненко

Мэр Сум намекнул чиновникам о необходимости благоустроить могилу Харитоненко.

Александр Лысенко поднял этот вопрос сегодня, 22 мая, на аппаратном совещании в мэрии.

- Наталья Алексеевна, вы знаете, где находится могила Харитоненко? На Суханова? – спросил он у начальника горотдела культуры и туризма г-жи Цыбульской. – Возьмите директора департамента инфраструктуры, сходите, посмотрите. Возьмите еще и директора «Горсвета», чтобы он там освещение сделал. Я вас прошу, не буду конкретизировать. Вы пойдете туда, посмотрите и поймете, почему.

Напомним, в этом году городские власти задумали провести «Харитоненко-фест».

Общество Могила Харитоненко
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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