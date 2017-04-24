В Сумах благоустроят могилу Харитоненко Мэр Сум намекнул чиновникам о необходимости благоустроить могилу Харитоненко.

Александр Лысенко поднял этот вопрос сегодня, 22 мая, на аппаратном совещании в мэрии.

- Наталья Алексеевна, вы знаете, где находится могила Харитоненко? На Суханова? – спросил он у начальника горотдела культуры и туризма г-жи Цыбульской. – Возьмите директора департамента инфраструктуры, сходите, посмотрите. Возьмите еще и директора «Горсвета», чтобы он там освещение сделал. Я вас прошу, не буду конкретизировать. Вы пойдете туда, посмотрите и поймете, почему.

Напомним, в этом году городские власти задумали провести «Харитоненко-фест».