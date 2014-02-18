Сумчане вспомнили жертв политических репрессий

Традиционно в этот день сумчане собрались у памятника жертвам коммунистических репрессий, который появился в городе два года назад на ул. Г.Кондратьева.
После поминальной панихиды по жертвам политических репрессий, которую отслужил священник УПЦ КП, состоялось импровизированное вече.
Присутствующие говорили о миллионах замученных, расстрелянных и сосланных в лагеря в прошлом веке, а также о политических репрессиях, имевших место в новейшей истории Украины - во времена президентства Виктора Януковича.
Память невинно замученных жертв большевистского режима почтили минутой молчания. После присутствующие возложили цветы к памятнику.
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