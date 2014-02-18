Сумчане вспомнили жертв политических репрессий В воскресенье, 21 мая, представители городской и областной власти, представители общественности почтили память жертв политических репрессий.

Традиционно в этот день сумчане собрались у памятника жертвам коммунистических репрессий, который появился в городе два года назад на ул. Г.Кондратьева.

После поминальной панихиды по жертвам политических репрессий, которую отслужил священник УПЦ КП, состоялось импровизированное вече.

Присутствующие говорили о миллионах замученных, расстрелянных и сосланных в лагеря в прошлом веке, а также о политических репрессиях, имевших место в новейшей истории Украины - во времена президентства Виктора Януковича.

Память невинно замученных жертв большевистского режима почтили минутой молчания. После присутствующие возложили цветы к памятнику.