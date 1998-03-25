В Сумах продолжаются гидоиспытания

С 22 мая по 2 июня будет проводиться 2-й этап гидравлических испытаний по магистрали № 5 в районе улиц Харьковской, Сергея Табалы (Парижской Коммуны), Прокофьева, Нижнесыроватской, Ахтырской.
С 24 мая по 24 июня на теплосетях от котельных Косовщинская, 96, Нахимова, 30 в районе улиц Косовщинска, Нахимова, Ивана Кавалеридзе (9-го января), переулке Гетманском (Баумана).
На срок проведения гидравлических испытаний горячее водоснабжение будет прекращено.
Тепловики предупреждают, что на улицах, в усадьбах, подвалах домов, где проходят тепловые сети, в результате испытаний возможные повреждения подземных трубопроводов с возникновением провалов и выбросов сетевой воды на поверхность.
Будьте осторожны, предупреждайте детей об опасности. Не приближайтесь сами и не допускайте детей к провалам и местам выхода воды, сообщайте о таких случаях на АЕДС ООО «Сумытеплоэнерго» по телефонам:
22-13-73 - круглосуточно
22-23-39 - круглосуточно
25-03-98 - с 8-00 до17-00.
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