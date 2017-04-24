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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:37289

Мэр Сум продолжает назначить однопартийцев на чиновничьи должности

С 22 мая вновь созданное подразделение - отдел «Проектный офис» - получило руководителя. Им стала депутат горсовета от «Батьківщина» Оксана Кубрак.

Об этом сообщил сегодня мэр Александр Лысенко на аппаратном совещании. Кандидатура Оксаны Кубрак была рекомендована городскому голове для назначена на должность по результатам заседания конкурсной комиссии Сумского городского совета.

Справка

Оксана Кубрак родилась 11 августа 1985 в г. Сумы. Образование высшее. В 2007 году закончила Сумской государственный педагогический университет им. А.С. Макаренко, факультет иностранных языков, кафедра германской филологии, специальность: «учитель немецкого и английского языков и зарубежной литературы».

В 2014 г. закончила Сумской государственный университет, факультет экономики и менеджмента, кафедра маркетинга и управления инновационной деятельностью, образовательно-квалификационный уровень «магистр по управлению инновационной деятельности».

В 2007 году окончила курсы «Автоматизация рабочего места с помощью компьютерных технологий».

2013 - 2014 гг. - закончила курсы повышения квалификации до международного уровня А2 языковой школы «Green Apple» по английскому языку.

В 2013 году окончила курсы «Основы государства и права» при Сумском государственном педагогическом университете им. А.С. Макаренко, где была присвоена квалификация «общественный юрисконсульт».

Депутат Сумского городского совета 7 созыва, секретарь постоянной комиссии по вопросам законности, взаимодействия с правоохранительными органами, предотвращения и противодействия коррупции, местного самоуправления, регламента, депутатской деятельности и этики, по вопросам имущества коммунальной собственности и приватизации.

Общество Оксана Кубрак Проектный офис
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