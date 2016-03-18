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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:48194

В Сумах дорожку возле Чешки сделают пешеходной

Мусоровозам запретят ездить вокруг Чешки.

Такое поручение дал мэр Сум Александр Лысенко сегодня, 22 мая, во время аппаратного совещания.

- Скажите, какая у нас ситуация по дорожке на Чешке? – спросил мэр у подчиненных.

- Сегодня после обеда силами КП «Дорремстрой» будем выполнять дорогу до самой Чешки, непосредственно со стороны 12-го микрорайона, - сообщил начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов. – Люд нас благодарили за дорожку, но также просили сделать и подход к ней, так как единственный есть только возле «Лавины». Но у меня есть небольшая просьба. Эта дорожка опять же не находится ни у кого на балансе. По не ездят машины. Мы обращались в департамент инфраструктуры, чтобы они проработали этот вопрос, но они нам показали фото, где видно, что на краях плитка посыпалась. Мы это устраним на этой неделе, но я прошу ваше поручение, чтобы департамент взял-таки дорожку себе на баланс и запретил там ездить машинам. Какое они примут решение…

- Посередине поставить такие полусферы, как в евродворах, - предложил мэр. – Чтобы не заезжали к подъездам.

- Я не против, но чтобы потом инспекция по благоустройству не спрашивала: кто это сделал?

- Это уже перегибы, когда наша же инспекция штрафует наше коммунальное предприятие, как в пер. Гражданском, где мы собираемся менять коммуникации, - возмутился мэр. – Можно нам там полусферы поставить?

- Если проектом предусмотрено, то да, - ответил начальник инспекции по благоустройству Руслан Голоперов. – Но там ведь контейнерные площадки стоят, за мусором приезжают машины по этой же дорожке.

- Мы же ее делали не для того, чтобы там мусоровозы ездили, мы тогда ее за пару лет убьем, - возразил В.Шилов.

- Колесики на контейнерах есть? Пускай выкатывают, - предложил мэр. – Пусть там будут урны, а контейнеры над дорогой поставить.

Общество Чешка
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