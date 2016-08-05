В сумском детсаду появились ангелы

Об этом на своей странице в фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха.
«На территории НВК 16, где недавно открытый садик, появился мурал на стенах трансфрматорной подстанции. Это два ангелочки, которые будут оберегать малышей от беды. Исполнитель Егор Авдеенко (известный своими работами – «Сумская Мона Лиза», «Герамим Кондратьев» и др. – Ред.).
Добровольная. Из депрессивного района - в цветущий», - написал депутат.
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