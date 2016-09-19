Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:20134

Сумские фигуристы покорили столицу

19-20 мая в Киеве прошел традиционный турнир по фигурному катанию на роликах KievOpen Cup.

Юные сумские фигуристы завоевали 10 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Золото:

  1. Немирич Ника (Beginners, elements 2010)
  2. Симаченко София (Beginners, elements 2009-2007)
  3. Чукина Александра (Beginners 2012-2010)
  4. Манько Анастасия (Beginners 2)
  5. Иземенко Захар (Beginners boy 2)
  6. Яковенко Катерина (Beginners-2, 2008-2006)
  7. Чхайло Богдан (Pre-Chicks boys)
  8. Безручко Ярослава (Benjamin)
  9. Борисова Анна (Beginners-3)
  10. Оласюк Анна ( Basic Novice)

Серебро:

  1. Карнаушенко Камилла (Beginners-1)
  2. Жукова Анастасия (Beginners-1, 2009-2008)
  3. Мельник София (Beginners-2)
  4. Ярёменко Ефимия (Benjamin)
  5. Курочкина Арина (Beginners-2, 2008-2007)
  6. Зайцева Катерина (Beginners-3)
  7. Незнайко Мария (Pre-Chicks)
  8. Савельева Анна (Basic Novice)

Бронза:

  1. Головина Юлия (Beginners, elements)
  2. Ярошенко Алиса (Beginners-1)
  3. Полуляшенко Алла (Beginners-1, 2009-2007)
  4. Каравай Эмилия (Beginners-2, 2010-2009)
  5. Дубровина Катерина (Beginners-2, 2008-2007)
  6. Салиенко Мария (Beginners-3)
Спорт Ролики Фигурное катание
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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