Сумские фигуристы покорили столицу

Юные сумские фигуристы завоевали 10 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей.
Золото:
Серебро:
Бронза:
В четверг, 2 марта, в Сумах пройдет чемпионат города по фигурному катанию....
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25-26 ноября в Харькове в ТРЦ «Дафи» проходили Открытые соревнования по фигурному катанию на коньках....
18 ноября в Днепре прошли Третьи всеукраинские соревнования «Roller Dnepr Cup 2016»....
На выходных в Каменском (Днепродзержинск) прошел Открытый кубок Украины по фигурному катанию на роликах....