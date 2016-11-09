Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:3057

Конотопский борец взял серебро чемпионата Европы

21 мая в Сербии завершился чемпионат Европы по греко-римской борьбе среди младших юношей.

Воспитанник Конотопской ДЮСШ им. М. Мамиашвили 12-летний Имед Худжадзе стал серебряным призером. Подготовил спортсмена к соревнованиям тренер Виктор Гайдук.

Спорт Греко-римская борьба
view counter

По тематике

В Конотопе прошел Всеукраинский турнир по греко-римской борьбе
25.04.2017 11:31

В Конотопе прошел Всеукраинский турнир по греко-римской борьбе

В субботу, 22 апреля, в помещении физкультурно-оздоровительного комплекса Конотопской ДЮСШ состоялся третий Всеукраинский турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Конотопская...

В Сумах стартовал трехдневный праздник борьбы
19.04.2017 11:01

В Сумах стартовал трехдневный праздник борьбы

Сегодня, 19 апреля, в Сумах стартует Праздник спортивной борьбы....

Конотопские борцы отличились на чемпионате Украины
10.04.2017 17:09

Конотопские борцы отличились на чемпионате Украины

Спортсмены Конотопской ДЮСШ им. М. Мамиашвили отличились на чемпионате Украины по Греко-римской борьбе среди юношей....

Конотопские борцы выиграли турнир на Винничине
09.11.2016 13:22

Конотопские борцы выиграли турнир на Винничине

4-6 ноября в городе Гайсин (винницкая область) был проведен турнир по греко-римской борьбе среди юниоров....

09.11.2016 09:30

Сумские борцы вернулись с медалями из Черкасс

В Черкассах прошел Всеукраинский турнир по греко-римской борьбе среди юношей памяти мастера спорта СССР Дмитрия Лисуна....

Новости

В Сумах собрали митинг против новых тарифов в маршрутках
20.05.2017 22:20
В Сумах назначили залоги вымогателям, пойманным на взятке в 150 тысяч долларов
Сегодня 16:21
На Сумщине в аварии погибли мотоциклист и его пассажирка
Сегодня 16:18
В Сумах отметили годовщину перезахоронения Тараса Шевченко
Сегодня 16:01
В Лебедине не могут поделить ЦРБ
Сегодня 15:57
Сумщина занимает первое место «теплым кредитам» в Украине
Сегодня 15:50
Конотопский борец взял серебро чемпионата Европы
Сегодня 15:30
Полицейский, рискуя жизнью, предотвратил взрыв гранаты на улице
Сегодня 15:18
В Сумах дорожку возле Чешки сделают пешеходной
Сегодня 14:48
Сумские фигуристы покорили столицу
Сегодня 14:20
Ночью в Сумах перевернулась легковушка, есть пострадавшие
Сегодня 14:16
Полицейские задержали шосткинца, воровавшего мобильные телефоны
Сегодня 13:55
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.