Конотопский борец взял серебро чемпионата Европы

Воспитанник Конотопской ДЮСШ им. М. Мамиашвили 12-летний Имед Худжадзе стал серебряным призером. Подготовил спортсмена к соревнованиям тренер Виктор Гайдук.
В субботу, 22 апреля, в помещении физкультурно-оздоровительного комплекса Конотопской ДЮСШ состоялся третий Всеукраинский турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Конотопская...
Сегодня, 19 апреля, в Сумах стартует Праздник спортивной борьбы....
Спортсмены Конотопской ДЮСШ им. М. Мамиашвили отличились на чемпионате Украины по Греко-римской борьбе среди юношей....
4-6 ноября в городе Гайсин (винницкая область) был проведен турнир по греко-римской борьбе среди юниоров....
В Черкассах прошел Всеукраинский турнир по греко-римской борьбе среди юношей памяти мастера спорта СССР Дмитрия Лисуна....