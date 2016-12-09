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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:36213

На Сумщине погибли шестеро

За прошедшую неделю на Сумщине зарегистрировано 50 чрезвычайных событий, в результате которых погибли 6 и травмированы 21 человек. Огнем уничтожено и повреждено 11 строений.

Пожарно-спасательными подразделениями Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области совершено 37 выездов для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных происшествий и ликвидации их последствий, тушению пожаров и проведению других спасательных мероприятий. Спасено 2 человека (из них 1 - ребенок), материальных ценностей на общую сумму около 2 млн. 500 тыс. грн.

Пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 6 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженных на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем.

Другая опасность, которая возникает весной - это пожары в экосистемах, которые ежегодно наносят значительный вред окружающей среде и могут привести к уничтожению лесных насаждений, зданий и даже к возгораний газо- и нефтепроводов. Поэтому предостерегаем: не сжигайте сухую растительность, не разводите костер на открытых территориях и соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. При обнаружении признаков пожара в экосистемах немедленно звоните в Службу спасения "101", сообщает Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право ГСЧС
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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