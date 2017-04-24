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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:46595

В Сумах обстреляли патрульных

Злоумышленники сначала обстреляли автомобиль 33-летней жительницы Сум, в которой находился ее четырехлетний сын, а затем и автомобиль патрульной полиции, которая приехала по вызову о совершенном правонарушении.

Ирина и ее малолетний сын до сих пор не отошли от пережитого шока. Женщина объясняет, что в то утро вместе с ребенком направлялись на автозаправку, когда неожиданно услышала звон разбитого стекла боковых дверей своего легковушки. Обернувшись, она увидела напуганного сына, всего обсыпанного стеклом. Ирина выбежала из машины и сразу заметила на балконе пятого этажа одной из многоэтажек несколько человек, один из которых целился из пистолета в ее направлении.

В это время мимо проезжал автомобиль патрульной полиции. Полицейские по требованию женщины остановились. Второй выстрел уже пришелся на их машину.

Патрульные быстро «вычислили» квартиру, из которой велась стрельба, и, заблокировав путь к бегству вероятным подозреваемым, вызвали на помощь смежные наряды и следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Хулиганов задержали. Ими оказались 31-летний владелец квартиры и его гости - ранее неоднократно судимый 39-летний местный житель и его 33-летняя подруга. Все они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Понимая, что за такие «развлечения» придется отвечать, троица решила избавиться от пистолета. В дальнейшем полицейские нашли его в кустах под домом, изъяли и направили на экспертное исследование, - комментирует событие начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута. - Данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по статье 296 Уголовного кодекса Украины, ведется следствие».

За содеянное приятелям теперь грозит наказание в виде уплаты большого штрафа или ограничения свободы на срок до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области. 

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