Ночью в Сумах перевернулась легковушка, есть пострадавшие ДТП произошло около часа ночи сегодня, 22 мая, в переулке Токаревском неподалеку конечной остановки на ул. Героев Крут.

«Водитель «Hyundai Santa Fe» во время движения не выдержал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие (бордюрный камень). В дальнейшем транспортное средство перевернулось», - комментирует пресс-секретарь патрульной полиции Сум Олег Сологуб.

В результате ДТП пострадала пассажирка легковушки. Ее с закрытой черепно-мозговой травмой и раной височной области госпитализировали в больницу, пишет СТС.