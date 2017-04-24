Ночью в Сумах перевернулась легковушка, есть пострадавшие

«Водитель «Hyundai Santa Fe» во время движения не выдержал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие (бордюрный камень). В дальнейшем транспортное средство перевернулось», - комментирует пресс-секретарь патрульной полиции Сум Олег Сологуб.
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