Полицейский, рискуя жизнью, предотвратил взрыв гранаты на улице Происшествие случилось в селе Карпиловка Ахтырского района. Подвыпивший местный житель в ответ на замечание участкового офицера по поводу его агрессивного поведения достал из кармана предмет, похожий на гранату, и заявил, что сейчас всех взорвет.

Отрабатывая территорию обслуживания, участковый офицер Ахтырского отдела полиции Александр Михайленко в рамках проведения операции «Быт» проверял полученную информацию о насилии, совершенном в одной из семей Карпиловки. В это время мимо полисмена, разговаривавшего с людьми, проходил один из местных жителей. Ранее неоднократно судимый 56-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно, поэтому участковый сделал ему замечание, посоветовал успокоиться и вернуться домой.

В ответ на это гражданин достал из внутреннего кармана куртки предмет, похожий на гранату Ф-1, и пригрозил, что взорвет его прямо здесь и сейчас.

Поскольку события набрали угрожающий характер и могли привести к гибели людей, офицер полиции попытался успокоить пьяного, а затем, улучив момент, выхватил у него из рук боеприпас.

«Неизвестно, к каким последствиям могла бы привести такая «демонстрация» силы, если бы работник полиции, рискуя собственной жизнью, не отвлек внимание злоумышленника и не отобрал у него опасный предмет, - комментирует событие начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько. - Как впоследствии выяснили вызванные эксперты-взрывотехники, боеприпас оказался гранатой Ф-1 времен Второй мировой войны. Сейчас в отношении мужчины, который уже имел в прошлом неоднократные судимости за совершение краж и нанесение побоев, уже открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа)».

По словам самого подозреваемого, гранату он нашел накануне в лесу, а с собой носил «на всякий случай». Сейчас за совершенное ему грозит очередное лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.