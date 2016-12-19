Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:18235

Полицейский, рискуя жизнью, предотвратил взрыв гранаты на улице

Происшествие случилось в селе Карпиловка Ахтырского района. Подвыпивший местный житель в ответ на замечание участкового офицера по поводу его агрессивного поведения достал из кармана предмет, похожий на гранату, и заявил, что сейчас всех взорвет.

Отрабатывая территорию обслуживания, участковый офицер Ахтырского отдела полиции Александр Михайленко в рамках проведения операции «Быт» проверял полученную информацию о насилии, совершенном в одной из семей Карпиловки. В это время мимо полисмена, разговаривавшего с людьми, проходил один из местных жителей. Ранее неоднократно судимый 56-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно, поэтому участковый сделал ему замечание, посоветовал успокоиться и вернуться домой.

В ответ на это гражданин достал из внутреннего кармана куртки предмет, похожий на гранату Ф-1, и пригрозил, что взорвет его прямо здесь и сейчас.

Поскольку события набрали угрожающий характер и могли привести к гибели людей, офицер полиции попытался успокоить пьяного, а затем, улучив момент, выхватил у него из рук боеприпас.

«Неизвестно, к каким последствиям могла бы привести такая «демонстрация» силы, если бы работник полиции, рискуя собственной жизнью, не отвлек внимание злоумышленника и не отобрал у него опасный предмет, - комментирует событие начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько. - Как впоследствии выяснили вызванные эксперты-взрывотехники, боеприпас оказался гранатой Ф-1 времен Второй мировой войны. Сейчас в отношении мужчины, который уже имел в прошлом неоднократные судимости за совершение краж и нанесение побоев, уже открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа)».

По словам самого подозреваемого, гранату он нашел накануне в лесу, а с собой носил «на всякий случай». Сейчас за совершенное ему грозит очередное лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Граната
view counter

По тематике

05.05.2017 18:03

В руках у сумчанина взорвалась граната

Житель Сумского района пострадал от взрыва гранаты, которую держал в руке....

В жилом массиве Шостки нашли гранату
20.04.2017 12:42

В жилом массиве Шостки нашли гранату

Предмет, похожий на гранату Ф-1, местные коммунальщики нашли на стихийной свалке в одном из спальных микрорайонов города....

19.04.2017 16:53

В Шостке на улице нашли гранату

Сегодня, 19 апреля, на улице Прорезной в Шостке, во время уборки веток после обрезки деревьев был обнаружен предмет, похожий на...

На Сумщине военный угрожал взорвать сельский клуб
09.03.2017 10:50

На Сумщине военный угрожал взорвать сельский клуб

Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, 32-летний военнослужащий угрожал посетителям сельского клуба в Кролевецком районе гранатой, обещая ее взорвать....

В Шостке в отделении «Приватбанка» нашли гранату
19.12.2016 17:26

В Шостке в отделении «Приватбанка» нашли гранату

Сегодня, 19 декабря, около 14.15, в отделении «Приватбанка», расположенном на ул. Свободы в Шостке, был обнаружен предмет, похожий на гранату....

Новости

В Сумах собрали митинг против новых тарифов в маршрутках
20.05.2017 22:20
В Сумах назначили залоги вымогателям, пойманным на взятке в 150 тысяч долларов
Сегодня 16:21
На Сумщине в аварии погибли мотоциклист и его пассажирка
Сегодня 16:18
В Сумах отметили годовщину перезахоронения Тараса Шевченко
Сегодня 16:01
В Лебедине не могут поделить ЦРБ
Сегодня 15:57
Сумщина занимает первое место «теплым кредитам» в Украине
Сегодня 15:50
Конотопский борец взял серебро чемпионата Европы
Сегодня 15:30
Полицейский, рискуя жизнью, предотвратил взрыв гранаты на улице
Сегодня 15:18
В Сумах дорожку возле Чешки сделают пешеходной
Сегодня 14:48
Сумские фигуристы покорили столицу
Сегодня 14:20
Ночью в Сумах перевернулась легковушка, есть пострадавшие
Сегодня 14:16
Полицейские задержали шосткинца, воровавшего мобильные телефоны
Сегодня 13:55
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.