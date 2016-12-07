В Сумах состоялся четвертьфинал Школы смеха

Творческие коллективы школ г. Сумы боролись за выход в полуфинал и за Кубок четвертьфинал.
На сцене выступали следующие команды со своими тренерами по телевизионной «Лиги смеха»:
Команды выступали в двух конкурсах: полотне на тему «Исторический сюжет», где участники должны были не только раскрыть свою тему, но и показать взаимодействие коллектива со своим тренером, и конкурсе одной песни – уже без помощи тренера.
По результатам конкурса оставили соревнования, набрав наименьшее количество баллов, две команды: «Он и она» (школа № 15) и «Мы здесь для галочки» (школа № 4). Общую победу в четвертьфинале одержала сборная команда «Дубль два», сообщает сайт вуза.
В субботу, 22 апреля, пройдет фестиваль Лиги КВН «Сумка»....
По результатам 1/8 финала телевизионной «Лиги смеха», съемки которой состоялись 12 апреля в г.Киев, команда Сумского государственного университета "Николь Кидман"...
По результатам 1/16 финала «Лиги смеха», съемки которой состоялись в марте в г.Киеве, команда «Николь Кидман» получила пропуск в следующий...
По результатам фестиваля «Лиги смеха» команда «Николь Кидман» Сумского государственного университета стала одной из 14 команд, которые будут играть в...
Во вторник, 6 декабря, в Сумах состоялся городской фестиваль КВН «Кубок мэра - 2016»....