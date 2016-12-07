В Сумах состоялся четвертьфинал Школы смеха В Сумском государственном университете состоялась игра 1/4 финала «Школы смеха» по аналогии с телевизионным юмористическим шоу «Лига Смеха» на 1+1.

Творческие коллективы школ г. Сумы боролись за выход в полуфинал и за Кубок четвертьфинал.

На сцене выступали следующие команды со своими тренерами по телевизионной «Лиги смеха»:

- «Просперитас» (гимназия «Просперитас») и Андрей Иолкин ( «Вот эти парни»);

- «Нарасхват» (школа № 20) и Альберт Лалаян ( «Николь Кидман»);

- «Моно-Лиза» (школа № 12) и Илья Бондаренко ( «Гостиница 72»);

- «Мы здесь для галочки» (школа № 4) и Юлия Чудаева ( «Луганская сборная»);

- «Он и она» (школа № 15) и Леся Калина ( «Любимая»);

- «Папа не узнает» (колледж СНАУ) и Иванна Вдовиченко ( «Гостиница 72»);

- «Дубль два» (сборная) и Абрам Оганесян ( «Николь Кидман»);

- «Котлетки младшие» (школы №№ 9, 27) и Абрам Оганесян ( «Николь Кидман»);

- «Щелк» (Александровская гимназия) и Денис Ловчев ( «Гостиница 72»);

- «Почти женская школьная сборная» и Денис Ловчев ( «Гостиница 72»).

Команды выступали в двух конкурсах: полотне на тему «Исторический сюжет», где участники должны были не только раскрыть свою тему, но и показать взаимодействие коллектива со своим тренером, и конкурсе одной песни – уже без помощи тренера.

По результатам конкурса оставили соревнования, набрав наименьшее количество баллов, две команды: «Он и она» (школа № 15) и «Мы здесь для галочки» (школа № 4). Общую победу в четвертьфинале одержала сборная команда «Дубль два», сообщает сайт вуза.