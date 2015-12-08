В Сумском районе матери погибших участников АТО получат по 60 тысяч Соответствующие изменения в программы социальной защиты населения глава Сумской райгосадминистрации Геннадий Дорошенко поручил разработать управлению социальной защиты населения.

«Обобщая информацию от районных служб, я пришел к выводу, что на государственном уровне проводится определенная работа в поддержке семей погибших воинов АТО. Однако в каждой семье, каждый день жизнь вносит какие-то коррективы: кто-то болеет, кому-то необходим ремонт, сено или дрова и т.д., - отметил чиновник, - чтобы не загонять эти семьи в постоянных просителей с протянутой рукой, я считаю уместным разработать указанные мной изменения по оказанию финансовой адресной помощи матерям погибших ежегодно».

По словам главы района, средства будут перечисляться на личные счета матерей. Изменения в программу будут разработаны по январь 2019 года включительно, и будут рассматриваться депутатами на следующей сессии Сумского районного совета, которая состоится в июне 2017 года.