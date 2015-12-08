Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:5660

В Сумском районе матери погибших участников АТО получат по 60 тысяч

Соответствующие изменения в программы социальной защиты населения глава Сумской райгосадминистрации Геннадий Дорошенко поручил разработать управлению социальной защиты населения.

«Обобщая информацию от районных служб, я пришел к выводу, что на государственном уровне проводится определенная работа в поддержке семей погибших воинов АТО. Однако в каждой семье, каждый день жизнь вносит какие-то коррективы: кто-то болеет, кому-то необходим ремонт, сено или дрова и т.д., - отметил чиновник, - чтобы не загонять эти семьи в постоянных просителей с протянутой рукой, я считаю уместным разработать указанные мной изменения по оказанию финансовой адресной помощи матерям погибших ежегодно».

По словам главы района, средства будут перечисляться на личные счета матерей. Изменения в программу будут разработаны по январь 2019 года включительно, и будут рассматриваться депутатами на следующей сессии Сумского районного совета, которая состоится в июне 2017 года.

Общество Помощь семьям погибших
view counter

По тематике

28.01.2016 16:07

В Лебедине семье погибшего в АТО купили 4-комнатную квартиру

26 января жена погибшего в зоне АТО военнослужащего Александра Несторенко Надежда, жительница Лебедина, получила ордер и ключи от 4-х комнатной...

31.12.2015 13:54

В Сумах двум семьям погибших в АТО вручили ордера на квартиры

Секретарь городского совета Андрей Баранов во время шестого пленарного заседания II сессии Сумского городского совета вручил двум семьям погибших в...

29.12.2015 16:02

В Сумах семьям погибших в АТО сумчан выделили крошечные квартирки

Сегодня, 29 декабря, исполнительный комитет Сумского горсовета принял решение о предоставлении членам семей двух погибших ветеранов войны свободных жилых помещений....

В Сумах семье погибшего бойца АТО вручили ключи от квартиры
29.12.2015 08:02

В Сумах семье погибшего бойца АТО вручили ключи от квартиры

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко вручил ключи от жилья семье погибшего участника АТО Александра Самосадова....

08.12.2015 11:23

В Сумах еще 20 семей погибших в АТО получат землю

7 декабря земельная комиссия рекомендовала департаменту градостроительства и земельных отношений вынести на сессию проект о передаче в собственность 13 земельных...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.