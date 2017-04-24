Сумщина занимает первое место «теплым кредитам» в Украине Об этом заявил во время аппаратного совещания руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий, сообщая о результатах совещания в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

«На совещании в Минрегионе рассматривался вопрос о результатах прохождения отопительного сезона в 2016-17 годах и обсуждались планы на новый отопительный сезон, - сообщил Дмитрий Живицкий. - В столице отметили, что среди областей Сумщина занимает первое место по предоставлению населению «теплых кредитов». Также мы находимся на средних позициях рейтинга по предоставлению кредитов на энергосберегающие технологии для ОСМД».

Чиновник также сообщил, что в Минрегионе серьезно обсуждали изменения и инновации в законодательстве по тарифам.

«Планируется, что утверждение тарифов будет осуществляться органами местного самоуправления, - отметил чиновник. - Облгосадминистрация, конечно будет этот процесс контролировать и помогать органам местного самоуправления. Мы предполагаем штатную единицу, которая будет заниматься проверкой тарифов и их составляющих».