В Лебедине не могут поделить ЦРБ

Чиновник пояснил, что эти шаги были вынужденными, впрочем направленными на улучшение медицины как в городе, так и в районе. По его словам, городские власти Лебедина почти не помогают ЦРБ, хотя в медицинском учреждении обслуживается до 65% горожан.
«В прошлом году мы отремонтировали физиотерапевтическое отделение, заканчиваются работы по восстановлению стоматологического отделения, где, кстати, обслуживается 80% жителей города Лебедина. Однако, к сожалению, городские власти на наши просьбы не реагируют и не участвуют в восстановлении материальной базы ЦРБ. Поэтому шаги районного совета о переносе юридического адреса районной больницы из города в другой населенный пункт были вынужденными».
Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко отметил необходимость садиться всем участникам конфликта за стол переговоров.
«Мне не понятна ваша позиция, - обратился он к главе Лебединской райгосадминистрации. - Вы должны сотрудничать с районным советом и городской властью, быть арбитром между ними, а не становиться на одну из сторон. Поэтому я прошу начальника управления здравоохранения области проконтролировать ситуацию с больницей. А районной и городской власти стоит договариваться о ее дальнейшей судьбе, сглаживать острые углы. Не допустимо, чтобы из-за чьих-то амбиции страдали жители нашей области».
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