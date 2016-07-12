В Лебедине не могут поделить ЦРБ Сегодня, 22 мая, во время аппартного совещания в облгосадминистрации глава Лебединской райгосадминистрации Виктор Химич в режиме видеосвязи сообщил о переносе юридического адреса Лебединской центральной районной больницы в другой населенный пункт.

Чиновник пояснил, что эти шаги были вынужденными, впрочем направленными на улучшение медицины как в городе, так и в районе. По его словам, городские власти Лебедина почти не помогают ЦРБ, хотя в медицинском учреждении обслуживается до 65% горожан.

«В прошлом году мы отремонтировали физиотерапевтическое отделение, заканчиваются работы по восстановлению стоматологического отделения, где, кстати, обслуживается 80% жителей города Лебедина. Однако, к сожалению, городские власти на наши просьбы не реагируют и не участвуют в восстановлении материальной базы ЦРБ. Поэтому шаги районного совета о переносе юридического адреса районной больницы из города в другой населенный пункт были вынужденными».

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко отметил необходимость садиться всем участникам конфликта за стол переговоров.

«Мне не понятна ваша позиция, - обратился он к главе Лебединской райгосадминистрации. - Вы должны сотрудничать с районным советом и городской властью, быть арбитром между ними, а не становиться на одну из сторон. Поэтому я прошу начальника управления здравоохранения области проконтролировать ситуацию с больницей. А районной и городской власти стоит договариваться о ее дальнейшей судьбе, сглаживать острые углы. Не допустимо, чтобы из-за чьих-то амбиции страдали жители нашей области».