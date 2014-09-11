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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:0146

В Сумах отметили годовщину перезахоронения Тараса Шевченко

Сегодня, 22 мая, в Сумах прошел митинг возле памятника Тарасу Шевченко по случаю 156-й годовщины перезахоронения Кобзаря.

Сегодня вся Украина отмечает историческое событие - перевозку праха Тараса Шевченко из Петербурга в Украину и перезахоронение его на Чернечей горе в Каневе. Именно в этот день 156 лет назад Великий Кобзарь наконец вернулся домой - туда, где о нем всегда помнят и уважают.

Участие в митинге приняли представители власти города и области, общественные активисты, школьники, поклонники творчества Т.Шевченко, которые принесли цветы к памятнику Великому Кобзарю, рассказывали о своем отношении к нему и о памяти, что всегда будет жить в наших сердцах.

Общество Тарас Шевченко
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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